La MLS sur le point de faire sa révolution
Bye-bye le salary cap en MLS ? D’après The Athletic , la ligue américaine serait en passe d’alléger ses contraintes liées au plafond salarial des franchises .
Alors que seuls trois joueurs par équipes dits « désignés » peuvent actuellement bénéficier d’importants salaires, certains propriétaires de clubs américains verraient d’un bon œil un allégement des contraintes salariales liés aux autres éléments de l’effectif.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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