La MLS sur le point de faire sa révolution

La MLS sur le point de faire sa révolution

Bye-bye le salary cap en MLS ? D’après The Athletic , la ligue américaine serait en passe d’alléger ses contraintes liées au plafond salarial des franchises .

Alors que seuls trois joueurs par équipes dits « désignés » peuvent actuellement bénéficier d’importants salaires, certains propriétaires de clubs américains verraient d’un bon œil un allégement des contraintes salariales liés aux autres éléments de l’effectif.…

ABS pour SOFOOT.com