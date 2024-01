La mission japonaise "Moon Sniper" s'apprête à tenter un alunissage historique

Sur cette photo de l'agence spatiale japonaise JAXA, une fusée H-IIA décolle avec à bord un module spatial devant tenter de se poser sur la Lune, le 7 septembre 2023 au centre spatial de Tanegashima ( JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA) / Handout )

Un module spatial japonais va tenter dans la nuit de vendredi à samedi de se poser sur la Lune avec une précision inégalée, une prouesse technologique qui serait une grande première pour le pays rêvant de devenir le cinquième à réussir cet exploit.

La descente vers la Lune du module SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) doit commencer vers minuit samedi heure japonaise (vendredi 15H00 GMT) et doit durer environ 20 minutes, selon l'agence spatiale nippone Jaxa.

Cet engin non habité de petite taille (2,4 m de long pour 1,7 m de large et 2,7 m de haut) doit non seulement alunir, mais aussi se poser dans un rayon de 100 mètres par rapport à sa cible, rayon considéré comme un haut degré de précision. D'où son surnom de "Moon Sniper".

Il est courant que les engins lunaires se posent à plusieurs kilomètres de leur cible, ce qui peut compliquer leurs missions d'exploration. Et l'alunissage est plus difficile que de se poser sur des astéroïdes - une performance déjà réalisée, y compris par la Jaxa - car la gravité sur la Lune est plus forte que sur de petits corps célestes.

Se poser avec précision sur la Lune est "un énorme enjeu" pour SLIM, a expliqué à l'AFP Emily Brunsden, directrice de l'Astrocampus de l'université de York.

La précision du "Sniper" constitue "un énorme progrès technologique qui permettra de concevoir des missions visant à répondre à des questions de recherche beaucoup plus spécifiques".

Mais réussir cet exploit est "exceptionnellement difficile sur le plan technologique". "Il n'y a généralement qu'une seule chance, de sorte que la moindre erreur peut entraîner l'échec d'une mission", prévient-elle.

SLIM doit se poser dans un petit cratère de moins de 300 mètres de diamètre appelé Shioli, d'où l'engin devrait pouvoir mener au sol des analyses de roches censées provenir du manteau lunaire, la structure interne du satellite naturel de la Terre, qui est encore très mal connue.

- Un industriel du jouet partenaire -

Ces roches "sont cruciales pour la recherche sur l'origine de la Lune et de la Terre", souligne auprès de l'AFP Tomokatsu Morota, un maître de conférences de l'Université de Tokyo spécialiste de l'exploration spatiale.

Sur cette photo de l'agence spatiale japonaise Jaxa, le module japonais SLIM est exposé au centre spatial de Tanegashima (Japon), le 1er juin 2023 ( JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA) / Handout )

SLIM emporte une sonde sphérique à peine plus grande qu'une balle de tennis, et capable de modifier sa forme pour se déplacer sur le sol lunaire. Elle a été développée par la Jaxa, en partenariat avec le géant japonais du jouet Takara Tomy.

Cette mission japonaise ambitionne également de faire avancer la recherche sur les ressources en eau sur la Lune, une question clé alors que les Etats-Unis et la Chine comptent à terme y installer des bases habitées.

La présence de glace d'eau a été démontrée au fond de cratères dans les régions polaires de la Lune, lesquelles par conséquent attirent désormais toutes les attentions.

- Défi permanent -

Le succès de la mission SLIM permettrait au Japon "d'afficher sa présence" dans le domaine spatial, rappelle aussi M. Morota.

Plus de 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, par les Américains en 1969, celle-ci est redevenue l'objet d'une course mondiale, dans laquelle la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine occupe un rôle central.

Mais de nombreux autres pays et sociétés privées s'y intéressent également, comme la Russie, qui rêve de renouer avec la gloire spatiale de l'URSS, en s'associant notamment avec la Chine ou l'Inde, qui a réussi l'été dernier son premier alunissage.

Les deux premières tentatives d'alunissage du Japon ont, elles, mal tourné.

En 2022, une mini-sonde de la Jaxa, Omotenashi ("hospitalité" en japonais), qui était embarquée à bord de la mission américaine Artémis 1, a connu une défaillance fatale de ses batteries peu après son éjection dans l'espace.

Et en avril 2023, un alunisseur de la jeune entreprise privée japonaise ispace s'est écrasé à la surface de la Lune, ayant échoué l'étape de la descente en douceur.

Atteindre la Lune reste un immense défi technologique, même pour les grandes puissances spatiales: l'entreprise privée américaine Astrobotic, sous contrat avec la Nasa, a annoncé jeudi que son alunisseur Peregrine avait été volontairement perdu, probablement désintégré en rentrant dans l'atmosphère terrestre avant d'atteindre son objectif.

La Nasa a aussi reporté de près d'un an les deux prochaines missions de son grand programme de retour sur la Lune Artémis, à septembre 2025 et septembre 2026.