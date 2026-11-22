La mission BepiColombo est entrée dans l'orbite de Mercure après huit ans de voyage

Décollage de la fusée Ariane 5 pour la mission BepiColombo vers Mercure au Centre spatial européen de Kourou, le 19 octobre 2018 en Guyane ( AFP / Jody AMIET )

Après huit ans de voyage vers Mercure, la double-sonde européo-japonaise BepiColombo est parvenue à s'insérer sur l'orbite de la plus petite et la plus méconnue des planètes du Système solaire, a annoncé dimanche l'Agence spatiale européenne.

L'unité de "dynamique de vol a déjà confirmé que (l'engin) a réalisé une capture orbitale autour de Mercure", a fait savoir l'ESA sur X, précisant que ses équipes analysaient les données fournies par BepiColombo.

Plus tôt, samedi soir, l'agence avait annoncé que BepiColombo avait pivoté comme prévu, puis que la mise à feu de ses propulseurs devait avoir démarré pour 37 minutes, afin de lui permettre de ralentir et d'entrer ainsi dans l'orbite de Mercure, la planète la plus proche du Soleil.

Lancé en octobre 2018, l'engin de quatre tonnes a effectué un parcours de plus de 10 milliards de kilomètres et neuf survols de planètes pour ajuster sa vitesse et sa trajectoire en direction de Mercure.

A partir d'avril 2027, la sonde MPO (Mercury Planet Orbiter) de l'ESA doit l'étudier avec une précision inégalée, la frôlant à seulement 480 km de sa surface.

La sonde Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter) de l'agence spatiale japonaise (Jaxa) s'intéressera, elle, à son environnement spatial et notamment à son champ magnétique, en suivant une orbite elliptique s'éloignant jusqu'à 11.000 km.

Les 9 et 10 décembre, toutes deux doivent se séparer pour rejoindre leurs orbites respectives, selon le plan de vol.

Infographie expliquant les grandes séquences de la mission BepiColombo vers Mercure, depuis le lancement en 2018 de la double-sonde européo-japonaise jusqu'aux observations prévues à partir d'avril 2027 ( AFP / Valentina BRESCHI )

La mission doit "offrir à l'humanité et à la communauté scientifique des vues inédites de Mercure et ouvrir un nouveau chapitre dans notre compréhension du Système solaire", a anticipé plus tôt cette année Santa Martinez, responsable de la mission à l'ESA.

Mercure, soumise à des températures allant de –180°C à 450°C et à des rayonnements solaires intenses, a été survolée pour la première fois en 1974 par la sonde américaine Mariner 10.