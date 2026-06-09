La mise au point du Sénégal au sujet des contrôles de sécurité sur le tarmac

La mise au point du Sénégal au sujet des contrôles de sécurité sur le tarmac

Le Sénégal met les choses au clair. Alors que des images diffusées sur les réseaux sociaux faisaient état de contrôles de sécurité sur le tarmac d’un aéroport des joueurs sénégalais en marge de la Coupe du monde, l’équipe a publié un communiqué pour faire le point sur la situation et rétablir la vérité .

« Contrairement à certaines informations relayées, ce contrôle ne s’est pas déroulé à l’arrivée de l’équipe à San Antonio , mais bien au moment de l’embarquement à l’aéroport de Raleigh » (en Caroline du Nord), a tenu à expliquer le compte X des Lions.…

LL pour SOFOOT.com