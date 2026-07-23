La ministre ouverte à un Mondial organisé par la France et l'Allemagne
François Mitterrand et Helmut Kohl seraient tellement fiers. Alors qu’une candidature commune entre la France et l’Allemagne est dans les tuyaux pour la Coupe du monde 2038, la ministre des Sports, Marina Ferrari, a abordé le sujet, ce jeudi matin dans la matinale de Sud Radio, et elle n’est pas contre. En revanche, rien n’est acté (pour le moment).
Toujours aucun appel de la FFF
Marina Ferrari a confié ne pas avoir été consultée par les fédérations, qui doivent « faire les demandes et se poser comme candidat » . Mais l’idée lui plaît : « C’est quelque chose qui était déjà dans l’ambiance depuis un moment. En tout cas, ça correspond à la politique d’organisation des grands événements sportifs internationaux sur lesquels nous sommes très allants en France. » …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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