La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, veut «refaire de l'hôpital public un joyau national»

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a présenté ce mercredi, aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe, le « plan d'urgence pour l'hôpital » qui représente un effort de près de 12 milliards d'euros sur trois ans.12 milliards d'efforts sur trois ans, c'est beaucoup, mais insuffisant pour le collectif interhôpitaux. Ne pouviez-vous faire plus ?AGNÈS BUZYN. Ce plan montre une mobilisation massive du gouvernement pour l'hôpital public avec la volonté de le remettre à flot, de réinvestir dans ce service public universel, de proximité et d'excellence médicale. Le Plan ma Santé 2022 vise à restructurer complètement le système de santé français, pour éviter que l'hôpital ne soit plus le réceptacle des dysfonctionnements. Mais on voit qu'avec les contraintes qui pesaient sur lui depuis vingt ans, il n'était plus en mesure d'atteindre l'efficacité attendue du plan. Donc nous lui redonnons de la marge de manœuvre. Là, avec les dix milliards d'euros de reprise de la dette, les hôpitaux pourront recruter, investir, acheter du matériel...On reste loin des 300 euros d'augmentation de salaires réclamés par les collectifs de personnels...Est-ce que, si on avait mis plus de quatre milliards d'euros par an dans une telle hausse, les professionnels auraient travaillé dans de meilleures conditions ? Je ne le crois pas. Ce que nous faisons en revanche, c'est prendre en considération leurs difficultés au quotidien pour leur rendre la fierté de travailler dans le service public. Je reconnais qu'il y a eu un sous-investissement depuis quinze ans. Nous changeons cela.Beaucoup de personnels hospitaliers se sentent exclus des revalorisations annoncées. Pourquoi les avoir limitées ?En réalité, il y a énormément de mesures d'attractivité qui concernent tous les professionnels hospitaliers, y compris en province. Je pense à la prime d'exercice « multisites » des praticiens travaillant dans plusieurs ...