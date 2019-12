La minaudière, une boîte de nuit chic

Toutes les tendances ont une histoire. « M » s'amuse à en remonter le fil. Cette semaine, les minaudières, imaginées dans les années 1930 pour que les femmes se rendent en soirée discrètement accompagnées de leur « nécessaire ».

Sorte de croisement improbable entre le livre de poche (pour le format) et le bijou (pour l'esthétique), ce sac boîte est un enfant fabuleux et turbulent de l'ère du jazz. Avec les Années folles, la mode féminine libère le corps et l'esprit : on fume, on se maquille en public, on sort et on danse jusqu'au bout de la nuit.

Dans cette ambiance très fitzgéraldienne, les femmes du monde promènent à tout moment de la journée leur « nécessaire » ou « vanity-case » : de petites boîtes bijoux contenant leur maquillage ou leurs cigarettes. Styles oriental, russe ou Art déco, perles et nacres, or, diamants et onyx habillent ces accessoires de main dont le nom peu inspiré ne rend pas véritablement justice à leur indéniable dimension d'œuvres d'art... miniatures.

Prouesse technique

Dans les années 1930, face à la multiplication des accessoires féminins plus ou moins indispensables, le vanity-case s'avère bientôt trop petit. On passe donc à la minaudière. La légende raconte que Charles Arpels (de Van Cleef and Arpels) eut l'idée de ce format en observant sa cliente et amie Florence Gould transvaser d'un geste tous ses ustensiles de maquillage dans une boîte à cigarettes en fer-blanc. Le joaillier décide d'offrir à l'excentrique Américaine et à ses riches amies un sac digne de leur statut et dans lequel chaque petit compartiment utile est une prouesse technique.

Dans ces boîtes bien ordonnées, on range un poudrier, une montre, un fume-cigarette, un carnet de bal, etc. Bien au carré et à l'abri dans leur écrin de métal précieux serti de pierres. En 1934, le joaillier dépose le brevet et le nom de « Minaudière » deviendra bientôt un classique des sacs du soir.

