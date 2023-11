La Mezza, le fléau de l’OL

Mise sous le feu des projecteurs il y a deux semaines lors des incidents survenus au Vélodrome à l'occasion de l'Olympico, la Mezza est présente dans les tribunes lyonnaises depuis près de 20 ans. Et l'OL ne parvient pas à se débarrasser du groupe d'extrême droite.

Elle a quasiment réussi à voler la vedette aux énergumènes qui, à coups de projectiles, ont démoli les bus de l’Olympique lyonnais et la soirée de 65 000 personnes, le 29 octobre dernier. À Marseille, la Mezza Lyon a fait énormément parler d’elle et a pris un coup de projecteur sans doute plus important que ce qu’elle aurait aimé. Habitué à se cacher et à ne s’afficher que très discrètement en tribunes, ce groupe d’extrême droite, pour ne pas dire néonazi, gangrène les travées lyonnaises depuis bientôt 20 ans. « À intervalles réguliers, depuis 2006, nous avons l’étendard Mezza Lyon dans les tribunes » , précise Xavier Pierrot, le stadium manager de l’OL. Difficile toutefois de savoir combien de personnes constituent ses rangs : « Je connais le nom de deux leaders parce que j’écoute ce qu’il se dit sur l’extrême droite lyonnaise, mais sinon je ne sais pas s’ils sont 10 ou 20. Dans la liste des 600 supporters présents à Marseille, je ne saurais pas vous dire s’ils étaient 3 ou 10. »

Matraques télescopiques, et Totenkopf et Mussolini

Les circonstances de la création de ce groupe qui n’existe pas légalement, puisque ce n’est pas une association de loi 1901, sont également floues. Depuis le milieu des années 2000, la Mezza se montre donc sporadiquement en compagnie des supporters lyonnais et se distingue de différentes manières, notamment pour sa rivalité extrêmement tendue avec les Magic Fans, un des groupes ultras de Saint-Étienne, au début des années 2010. Des membres de la Mezza sont notamment soupçonnés d’avoir tagué le local des Stéphanois avec des inscriptions racistes et antisémites en octobre 2011. Quelques mois plus tard, six d’entre eux, accusés d’avoir vandalisé des véhicules appartenant à des membres des Magic Fans, sont même arrêtés. C’est surtout en volant la bâche des MF, en avril 2013, que le groupuscule lyonnais fait parler de lui. Une vendetta est lancée, les Verts répondent, et deux hommes appartenant à la Mezza sont finalement arrêtés le 19 septembre pour avoir tabassé à coups de matraques télescopiques un fan de l’ASSE qui se rendait à son travail.…

