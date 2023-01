La métamorphose de Manchester United sous Erik ten Hag

En l'espace de six mois, Erik ten Hag a transformé un club en perdition depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. Par la mise en place de nouvelles règles, d'une plus grande exigence et d'attentes revues à la hausse, le technicien néerlandais parvient pas à pas à réinstaller le club en haut, là d'où il vient, là où il doit être. Un constat d'autant plus vrai après son succès contre le rival Manchester City (2-1) ce samedi.

"En quarante ans de discussions avec lui, jamais une fois je n'ai eu raison à la fin. Et je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu un jour dire "j'ai tort"." Leon ten Voorde, son pote d'enfance

CRxit et plafond salarial

La vie d'Erik ten Hag à Manchester n'a pas toujours été aussi belle qu'en ce samedi de janvier, après cette belle victoire contre le voisin de City. Il suffit de remonter au 14 août 2022 pour se le rappeler. Après une humiliation subie la veille à Brentford (4-0) , les joueurs de Manchester United arrivent à Carrington, le centre d'entraînement. Un jour de congé avait été initialement prévu, mais l'équipe pointe à la dernière place de Premier League et l'heure est grave. Ils ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à courir 13,8 kilomètres, soit la différence entre la distance parcourue par les(109,4 km) de celle couverte par les(95,6 km). Une idée qui émane d'Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, débarqué en cours de saison passée de l'Ajax Amsterdam, mais qui symbolise à elle seule le changement de culture qu'il souhaite mettre en place.En plus des difficultés sur le terrain, l'entraîneur néerlandais vit alors un début de saison perturbé, en dehors des pelouses, par les envies de départ de Cristiano Ronaldo , le meilleur buteur du club la saison passée. Pas simple pour un début de mandat, lancé en avril 2022. Et lorsque la légende portugaise ne trouve pas de porte de sortie en Europe et que le mercato estival sonne le glas, il se retrouve cantonné parmi les remplaçants. CR7 ne souhaite pas se plier aux exigences tactiques de pressing et de travail sans ballon du nouvel entraîneur. Malgré les critiques d'un bon nombre de personnes, qui défendent qu'on ne puisse pas mettre un tel joueur sur le banc, Ten Hag tient son cap. Pas surprenant quand on connaît son caractère., avait révélé Leon ten Voorde, un ami d'enfance du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com