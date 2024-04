information fournie par So Foot • 05/04/2024 à 16:03

La mésaventure de Warmed Omari le matin de PSG-Rennes

Le coup de la panne.

En délicatesse cette saison, Wamed Omari a connu une soirée difficile ce mercredi, concédant un penalty et contrant le tir de Kylian Mbappé, avec malchance, sur l’unique but parisien. Une journée qui avait déjà mal commencé, selon France Bleu Armorique, qui raconte que le défenseur ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le staff le matin même et a dû être réveillé par le gardien de son immeuble, avant d’être récupéré par le car du SRFC sur le chemin de la gare de Rennes.…

VD pour SOFOOT.com