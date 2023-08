information fournie par So Foot • 28/08/2023 à 12:19

La mère de Luis Rubiales entame une grève de la faim

Grève de la faim consentie ?

Ce lundi matin, Ángeles Béjar, mère de Luis Rubiales, s’est enfermée dans l’église de la Divina Pastora, à Motril (Andalousie), comme le rapporte l’EFE. L’agence de presse espagnole précise que la maman du président de la Fédération espagnole de football, qui menace de quitter l’UEFA, a entamé une grève de la faim jusqu’à la fin de « la chasse inhumaine et sanglante qu’ils font à [son] fils et qu’il ne mérite pas » . La mère compte rester dans l’édifice religieux « indéfiniment, jour et nuit » , comme elle l’a précisé à l’EFE.…

LT pour SOFOOT.com