La menace cyber à un niveau "grave et inédit" et "rien ne laisse à penser que les choses vont s'arranger", dit Lecornu

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, en conférence de presse après une réunion classifiée sur la cybersécurité au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), à Paris, le 19 novembre 2026 ( POOL / LOU BENOIST )

Sébastien Lecornu a estimé jeudi que le "niveau de menace" en matière d'attaques informatiques était "particulièrement grave et inédit" et que "rien ne laisse à penser (...) que les choses vont s'arranger".

La France a "été un des premiers pays à être exposés" et rejointe par "pas mal de pays d'Europe. Donc il y a quelque chose qui est systémique et qui est assez global", a ajouté le Premier ministre lors d'une conférence de presse pour présenter un plan de "renforcement" de la cybersécurité, sans nouvelles annonces.

Il s'exprimait à l'issue d'une réunion interministérielle sur cette question qui s'est tenue au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN), dans un contexte de pannes et d'attaques informatiques à répétition.

Outre cinq ministres, étaient présents à ce rendez-vous le patron du SGDSN Nicolas Roche, le directeur général d'Anssi, l'agence française de cybersécurité et de cyberdéfense Vincent Strubel, et le directeur interministériel au numérique Walter Arnaud.

Le chef du gouvernement a évoqué un "serrage de vis" au niveau des services de l'Etat et des ministères "beaucoup plus dur" qu'envisagé il y a six mois, avec des crédits qui seront "fléchés uniquement à la cybersécurité" plutôt qu'à l'innovation.

"Pendant des années, entre 1 euro sur un usage nouveau, une application nouvelle ou 1 euro sur la cyberprotection pure, la tentation était davantage d'aller sur un usage numérique nouveau. (...) Désormais, on inverse cette tendance. C'est un choix politique" au prix "parfois d'assumer du retard sur un certain nombre d'applications nouvelles", a-t-il expliqué.

Recherche et IA

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a précisé que les 200 millions d'euros issus du dispositif d'investissements France 2030, annoncés en avril, allaient servir à financer la recherche et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour la "détection" des attaques, leur "simulation" afin d'identifier les vulnérabilités, et la "réponse" à celles-ci.

Le gouvernement va aussi élargir l'opération de cybersécurité "Gigawatt" aux opérateurs énergétiques "de taille intermédiaire" et poursuivre le développement du numéro d'assistance en ligne 17Cyber.

M. Lecornu a rappelé qu'au-delà de l'action d'un "certain nombre d'États", il y a "des actions cybercriminelles à des fins lucratives", mais aussi "à des fins non lucratives, plus militantes, plus symboliques", avec l'intelligence artificielle, qui vient les "accélérer" ou les "massifier".

Au vol de données se rajoutent désormais des "cas pratiques (...) de sabotage" qu'"on aurait pu connaître pendant la Guerre froide", a-t-il encore dit.

Pour le secteur privé, les députés ont adopté mardi un projet de loi renforçant les obligations de milliers d'entreprises en matière de cybersécurité, un texte attendu mais dont beaucoup déplorent qu'il arrive trop tard.

Il devra encore faire l'objet d'un accord entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire, qui sera ensuite soumis au vote définitif des parlementaires des deux chambres.

Les attaques informatiques se sont multipliées ces derniers mois contre des entreprises ou organismes publics, comme une filiale du groupe La Poste le week-end dernier.

En octobre, une cyberattaque attribuée par la France à l'Iran a, elle, visé des centaines de réfrigérateurs connectés, entraînant des pertes importantes de marchandises.