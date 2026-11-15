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La mémoire de Carlo Molinari honorée avant France-Turquie
information fournie par So Foot 15/11/2026 à 15:12

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La mémoire de Carlo Molinari honorée avant France-Turquie

La mémoire de Carlo Molinari honorée avant France-Turquie

Devoir de mémoire. Avant la rencontre entre la France et la Turquie, pour le compte de la 6e journée de la Ligue des nations, un hommage sera rendu à Carlo Molinari ce dimanche soir au stade Atlantique de Bordeaux. La mémoire du mythique dirigeant des Grenats, à la tête du club de 1967 à 2009 (hormis une parenthèse de 1978 à 1983), décédé le 4 novembre dernier, sera honorée par une minute d’applaudissements .

Artisan des heures de gloire des Grenats

Triple champion de France de motocross, Carlo a grandement contribué à écrire les belles heures du club messin , avec deux Coupes de France (1984 et 1988), deux Coupes de la Ligue (1986 et 1996), ainsi qu’une épopée européenne entrée dans la légende face au FC Barcelone et une place de vice-champion de France en 1998. Il avait également été vice-président de la FFF de 1995 à 2008 .…

TM pour SOFOOT.com

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