La meilleure guitare basse pour débutants

Comparatif « Wirecutter ». L'envie de vous mettre à la basse vous démange mais votre budget est limité ? Vous souhaitez équiper un enfant sans dépenser une fortune ? On trouve aujourd'hui des basses de qualité à 200 euros. Qualité sonore, simplicité, confort : voici les meilleurs choix.

Réalisé aux États-Unis, ce test a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Si vous recherchez une basse électrique d'entrée de gamme qui offre à la fois un son d'assez bonne qualité pour assurer en concert, et une ergonomie suffisamment simple pour faire des répétitions un plaisir, nous vous recommandons la Yamaha TRBX174. Après avoir effectué plus de soixante heures de recherches, de tests et d'évaluations sur des basses qui coûtent au maximum 200 euros, notre panel de testeurs a préféré aux autres modèles sa sonorité pleine et homogène, et son corps léger très confortable. Alliant matériaux solides et fabrication robuste à un look élégant, la Yamaha TRBX174 est un instrument de qualité à un prix très abordable.

La Yamaha TRBX174 est la seule basse de taille standard que l'ensemble de nos testeurs ont classée parmi leurs trois premiers choix pour un débutant. Ils ont particulièrement apprécié sa sonorité, une version un peu plus moderne des tonalités classiques de basse des années 1960 et 1970, et ont noté l'absence de composants de piètre qualité que l'on trouve souvent sur les instruments dans cette catégorie de prix. Nos testeurs adultes mesuraient entre 1,62 m et 1,82 m, mais ils ont tous trouvé la Yamaha confortable : ni trop légère pour perdre en présence, ni trop lourde pour décourager les débutants. Une configuration classique à trois boutons de contrôle permet de régler facilement le volume du micro et la tonalité, donnant accès à des sons plusIbanez GSRM20 Mikro ronds et plus percutants sans avoir à éplucher le manuel d'utilisation.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr