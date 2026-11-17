La marque IKKS annonce la fermeture de sa filiale en Espagne

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La marque française IKKS a annoncé mardi la fermeture de sa filiale espagnole, soit 9 magasins et 17 "corners", en raison "d'un contexte économique exigeant" pour le secteur du prêt-à-porter, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Malgré les efforts engagés pour soutenir son activité en Espagne, les résultats de sa filiale IKKS Spain ne permettent plus d'en assurer la viabilité économique. Sa fermeture s'impose donc aujourd'hui", a expliqué l'entreprise.

IKKS, fondée en 1987, est une marque de prêt-à-porter haut de gamme pour femmes, hommes et enfants. Elle avait été placée en redressement judiciaire en octobre 2025 en raison de "la crise sanitaire mondiale due au Covid-19, (des) conséquences de la guerre en Ukraine où le groupe était fortement implanté, ainsi que (d')une inflation persistante", avait-elle dit.

Sa reprise, en décembre l'an dernier, avait permis de sauver 546 emplois en France, soit environ la moitié des effectifs. Dans la foulée, la société a indiqué en juin avoir réembauché une trentaine d'employés qui avaient été licenciés. Elle avait aussi expliqué avoir "récupéré la filiale en Espagne".

"Dans un secteur du prêt-à-porter confronté à de profondes mutations et à des difficultés économiques persistantes, IKKS poursuit avec détermination le plan de redressement et de transformation engagé" depuis la reprise de la marque, fait valoir le communiqué.

"Face aux défis du marché, IKKS fait évoluer son modèle économique et opérationnel et prend les décisions nécessaires pour construire son avenir", poursuit-il.

Aujourd'hui, IKKS produit pour un tiers en Asie, un tiers en Europe et un tiers au Maghreb, et possède plus de 250 magasins, selon sa direction.