La marque de vêtements de Tiger Woods perd son recours en matière de marque déposée

Une cour d'appel fédérale, divisée, a ordonné mardi le rejet d'un procès en matière de marque déposée intenté par la société de vêtements de golf de Tiger Woods, qui cherchait à obtenir l'autorisation d'utiliser son logo représentant un « tigre bondissant » après qu'une autre entreprise, disposant d'un logo similaire, s'y fut opposée.

Infirmant une décision rendue en première instance, la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, à Pasadena (Californie), a estimé que les tribunaux de cet État n’étaient pas compétents pour examiner les demandes de Sunday Red, la société de Tiger Woods, à l’encontre de Tigeraire, une entreprise de Louisiane qui fabrique des ventilateurs rafraîchissants pouvant être fixés aux casques des athlètes.

La majorité, qui s’est exprimée à 2 contre 1, a justifié cette décision en indiquant que Tigeraire, qui est affiliée aux Tigers de l’université d’État de Louisiane, n’avait aucune présence physique en Californie et y exerçait très peu d’activité.

La décision rendue mardi n’a aucune incidence sur le procès pour contrefaçon de marque intenté par Tigeraire contre Sunday Red, qui est actuellement suspendu.

Les avocats des deux sociétés n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Sunday Red, dont le siège se trouve à San Clemente, en Californie, fait partie de TaylorMade Golf, filiale de la société sud-coréenne de capital-investissement Centroid Investment Partners.

FIFTEEN STRIPES

Sun Day Red, nom sous lequel est connue la marque de Woods, a été lancée en février 2024, en hommage à l’habitude qu’avait Woods de porter du rouge le dimanche lors des tournois de golf.

Son logo comporte 15 bandes, une pour chacun des titres de champion majeur remportés par Woods.

Peu après le lancement de Sun Day Red, Tigeraire, qui a vu le jour en 2020, a envoyé une lettre de mise en demeure affirmant que la similitude des logos semait la confusion chez les consommateurs. Les négociations en vue d’un règlement à l’amiable ayant échoué, les deux parties se sont retrouvées devant les tribunaux.

Dans sa plainte, Sunday Red demandait qu’il soit déclaré qu’elle n’avait commis aucune infraction et accusait Tigeraire de chercher à tirer « un profit financier injustifié d’une marque plus importante et plus prospère ». Un juge fédéral a refusé de classer l’affaire sans suite, et Tigeraire a fait appel.

ALLÉGATION DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

S'exprimant au nom de la majorité mardi, la juge d'appel Morgan Christen a qualifié les ventes de Tigeraire en Californie de « négligeables », celles-ci ne totalisant que 80 produits sur huit mois et ne comprenant qu'un seul article vestimentaire, un t-shirt.

Elle a également qualifié la lettre de mise en demeure de tentative « tout à fait courante » visant à entamer des négociations en vue d’un règlement à l’amiable, ce qui ne justifiait pas l’exercice de la compétence.

Le juge Milan Smith a exprimé son désaccord. Il a estimé que la majorité avait écarté trop hâtivement l’argument de Sunday Red selon lequel l’entreprise risquait de subir un préjudice irréparable si elle était contrainte de retirer ses produits des magasins et de changer de marque pendant que Tigeraire faisait valoir ses droits de marque.

Tiger Woods, âgé de 50 ans, a lancé Sun Day Red après la fin de son partenariat de 27 ans avec Nike NKE.N .