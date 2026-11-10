La marque de mode masculine Balibaris rachetée par son actionnaire et sa dirigeante

( AFP / ANNA KURTH )

La marque française de prêt-à-porter masculin Balibaris, qui avait été placée en redressement judiciaire, vient d'être rachetée par son actionnaire et sa dirigeante, sauvant 145 des 157 emplois, selon une décision de justice consultée par l'AFP et confirmant une information du site spécialisé Fashion Network.

À l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en janvier, l'entreprise, fondée en 2010 et connue pour son positionnement haut de gamme avec des collections fabriquées en Europe (Ecosse, Italie, Portugal et Roumanie), employait 199 salariés.

Elle exploitait un réseau de 49 points de vente en France, 4 au Royaume-Uni, un en Belgique et un au Luxembourg, selon la décision de justice. Son siège est à Paris.

Balibaris a rencontré de grandes difficultés financières, en raison notamment d'"investissements importants" dans son réseau de magasins et de la "hausse généralisée" des charges, rembobine le tribunal des activités économiques de Paris dans le jugement de cession.

Comme de nombreuses autres enseignes de prêt-à-porter, elle a souffert également de la croissance de la vente en ligne et du marché de la seconde main, "porté par des plateformes telles que Vinted (et qui) incite les consommateurs à privilégier des achats plus réfléchis, durables à moindre coût au détriment des achats neufs alors que Balibaris propose un positionnement qualité/prix qui peut paraître élevé", analysent les juges.

Malgré des réinjections financières de plusieurs millions d'euros, la société s'est déclarée en cessation des paiements en décembre 2025.

Le 30 octobre 2026, Balibaris a été cédée pour environ 800.000 euros au groupe Gorgé, actionnaire à 65% du capital de Rouvre, la maison mère de Balibaris, et Retail Game, la holding personnelle de Nathalie Haddad, actuelle présidente de Rouvre.

Ils se sont engagés à reprendre 145 des 157 salariés et à conserver 52 des 55 points de vente.

"Le projet de reprise table sur la poursuite et le redéploiement de l'enseigne Balibaris, un recentrage sur les 44 boutiques rentables", peut-on lire dans le jugement de cession.

"L'offre émane d’un groupe très solide financièrement avec une dirigeante qui connaît bien le monde du retail et de la mode et a dirigé la société Balibaris pendant 5 ans", estime encore le tribunal.