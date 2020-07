Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Maritimo Funchal assure quasiment son maintien, festival de cartons rouges Reuters • 09/07/2020 à 00:34









La Maritimo Funchal assure quasiment son maintien, festival de cartons rouges par Florian Burgaud (iDalgo) Les deux premiers matches de la 31e journée de Liga NOS se disputaient ce mercredi au Portugal. Vainqueur par la plus petite des marges à Porto face au Boavista grâce à un but de Joel Tagueu, le Maritimo Funchal est quasiment maintenu avec 37 points de compilés, soit dix de plus que Portimonense qui peut encore en prendre 12 au maximum. Dans l'autre rencontre du soir, le CD Aves, déjà relégué, s'impose pour la cinquième fois de la saison en battant Setubal grâce à un penalty inscrit par Mehrdad Mohammadi dès la 4e minute. Enfin, pas moins de quatre expulsions sont à signaler lors de ces deux affiches : deux pour Boavista et une pour Aves et Setubal. Demain, dans la lutte pour le titre, Porto se déplace à Tondela (20h15) et le Benfica à Famalicao (22h30).

