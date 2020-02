La Marine fête 300 ans d'hydrographie avec trois expositions

Trois siècles ! Fondé en 1720, le Dépôt des cartes, plans et journaux de la Marine, devenu Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) est le premier du genre à avoir été créé dans le monde. « Rares sont les institutions qui passent la Révolution, l'Empire, la Restauration et les Républiques sans changer de mission, avec une philosophie et des objectifs pérennes », explique Hélène Richard, commissaire des trois expositions* retraçant l'histoire passionnante de ce service dédié à la connaissance des océans, et dont les archives sur trois cents ans sont « d'une richesse extraordinaire », selon l'historienne.Suivant les principes d'une cartographie rigoureuse établie par Beautemps-Beaupré [bâtiment hydrographique et océanographique lancé le 26 avril 2002, NDLR], notamment pendant l'expédition d'Entrecasteaux à la recherche de La Pérouse (1791-1793), le Shom étudie aujourd'hui la géographie, les courants ou encore les caractéristiques acoustiques des océans. Il a pour mission à la fois de donner un avantage décisif aux militaires de la Marine nationale, sur et sous les mers, et de fournir à tous ceux qui naviguent dans les eaux françaises les informations leur permettant de le faire de la façon la plus sûre possible. « Nous entretenons près de 1 000 cartes et documents nautiques, et nous diffusons environ 5 000 avis et corrections de cartes par an », assure Pierre-Yves Dupuy, directeur des missions...