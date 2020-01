La maman de Céline Dion, Thérèse Tanguay Dion, est morte à l'âge de 92 ans

« Maman Dion » s'est éteinte vendredi à l'âge de 92 ans. C'est ainsi que Thérèse Tanguay Dion, la mère de Céline Dion, était affectueusement surnommée au Québec.En juillet, sa fille aînée, « Claudette Dion avait annoncé que sa mère vieillissante avait développé des troubles de mémoire, ainsi que des problèmes d'audition et d'acuité visuelle », selon le Journal de Montréal. « Maman Dion s'est éteinte paisiblement chez elle, cette nuit, entourée des siens », a précisé vendredi la société québécoise Productions Feeling, qui gère la carrière de la chanteuse.Epouse d'Adhémar Dion décédé en 2003, Thérèse Tanguay Dion est la mère de 14 enfants, dont la benjamine, Céline, a vendu près de 250 millions d'albums. Elle avait lancé la carrière de la préadolescente alors âgée de 12 ans, en envoyant une cassette avec « Ce n'était qu'un rêve », une chanson qu'elle avait elle-même écrite, à l'imprésario René Angelil.« Tu as écrit mon destin »C'est en janvier 1981 que l'enregistrement tombe dans ses mains. Le producteur, qui allait devenir son mari, avait été impressionné par la voix de la jeune chanteuse. Céline Dion s'était confiée quatre ans après la mort de son époux.Thérèse Dion a animé pendant plusieurs années une émission de cuisine à la télé, tout en commercialisant ses plats cuisinés sous la marque « Les pâtés de Maman Dion ». Elle a aussi créé la « Fondation Maman Dion » qui aide des écoliers québécois âgés de 5 à 16 ans et issus de milieux défavorisés. LIRE AUSSI > « Courage », de Céline Dion : l'album de sa renaissance« Maman, nous t'aimons tellement... Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon cœur », a tweeté la chanteuse de 51 ans, en postant une photo de la famille réunie. Elle est actuellement en tournée internationale pour son album « Courage », la première depuis dix ans. Vendredi soir ...