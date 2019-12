La malédiction continue pour l'Amiral Kouznetsov, unique porte-avions russe, touché par un incendie

Un mort et beaucoup de questions. Un incendie s'est déclaré jeudi et a fait rage toute la nuit à bord de l'unique porte-avions russe, à quai dans un port de l'Arctique, avant d'être éteint ce vendredi à l'aube. Une enquête a été ouverte et l'avenir de l'Amiral Kouznetsov, bâtiment vieillissant, sujet à de nombreuses moqueries, et qui subit des travaux de réparation et de maintenance depuis 2017, est plus que jamais incertain.« L'incendie a été éteint vers 8 heures (6 heures en France) vendredi. À l'heure actuelle, la commission chargée d'établir les causes de l'incendie et ses conséquences travaille à bord du navire », a déclaré à la mi-journée Alexeï Rakhmanov, président de l'entreprise publique russe United Shipbuilding Company (USC), à l'agence Ria Novosti. Un peu plus tôt, un membre des services de secours avait indiqué à l'agence de presse officielle TASS que le foyer de l'incendie avait été liquidé, ajoutant que « l'incendie a touché quelque 500 m2 ». ? ?????????, ? ????????? ????, ???????? ????? ?? ??????????? ???????? «??????? ????????". ?? ??????????????? ??????????, ????? ??????? ? ????????????, ??? ??????????? ????????? ??????. ??????????, ??? ?? ??????? ?????????? ????? ? ????? ????????????. pic.twitter.com/DFEAKiK4nX-- Borisenko (@borisenkodmitr) December 12, 2019 Selon le chantier naval Zvezdotchka, propriété d'USC et en charge des travaux, le feu a démarré vers 10 heures jeudi lors d'opérations de soudure dans un compartiment électrique. Une étincelle serait tombée dans une cuve où se trouvait du fioul, a expliqué Alexeï Rakhmanov. Une enquête a été ouverte sur de possibles violations des règles de sécurité.Une personne a trouvé la mort, une autre ...