La Malaisie poursuit Google pour des contenus "nocifs" sur Youtube

La Malaisie poursuit Google pour des contenus "nocifs" sur Youtube pour un montant de 146 millions de dollars ( AFP / ADEK BERRY )

Le gendarme malaisien des communications a indiqué mercredi qu'il poursuivait Google pour un montant de 146 millions de dollars pour ne pas avoir retiré des contenus "nocifs" de la plateforme de vidéo Youtube.

"Les poursuites portent sur deux dossiers distincts concernant le manquement présumé de Google à ses obligations légales et aux conditions de licence applicables", a indiqué la Commission malaisienne des communications et du multimédia dans un communiqué.

Le premier volet des poursuites concerne le fait que Google aurait omis d'agir face à "des milliers de contenus en ligne, notamment des jeux d'argent, des arnaques et des fraudes", a indiqué l'organisme de surveillance des communications.

La commission a précisé avoir transmis 73.703 signalements à YouTube entre le 1er janvier et le 28 octobre de cette année, dont la majeure partie concernaient des jeux d'argent en ligne.

Parmi ces signalements liés à des jeux d'argent, près de 5.000 sont restés sans réponse. Pour 35 autres cas, il a fallu plus de 90 jours pour obtenir une réaction de la plateforme ou le retrait du contenu, a précisé le gendarme des communications.

Par ailleurs, près de 1.500 dossiers ont nécessité un délai supérieur à 30 jours à compter de la date de leur soumission, a ajouté la commission.

"Ces chiffres témoignent de l'ampleur des contenus nocifs sur la plateforme et des délais dans le traitement de ces contenus", a commenté la commission.

La seconde partie des poursuites concerne le fait que YouTube n'a pas retiré des contenus prétendument diffamatoires et faux, publiés par un blogueur malaisien, alors même que la Commission avait reçu une plainte.

Google n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Ces poursuites surviennent trois semaines après que Google a annoncé son intention d'investir 15 milliards de dollars (13,7 milliards euros) en Malaisie au cours des deux prochaines années pour construire des centres de données et d'autres infrastructures, venant ainsi compléter un investissement de 2 milliards de dollars annoncé en 2024.

La Malaisie avait précédemment interpellé d'autres plateformes majeures de réseaux sociaux, dont TikTok, accusées d'avoir omis de supprimer des contenus jugés "extrêmement offensants".

Le pays est le pôle de centres de données à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, des bâtiments remplis de serveurs capables d'entraîner et d'exécuter des outils d'IA tels que des chatbots et des générateurs d'images.