La Malaisie demande à Anthropic de s'expliquer sur l'utilisation de l'IA dans une campagne électorale

Le logo de l'entreprise américaine Anthropic, qui produit le modèle d'intelligence artificielle Claude, le 13 février 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

La Malaisie a demandé à l'entreprise américaine d'intelligence artificielle Anthropic de s'expliquer sur l'utilisation présumée de sa technologie dans une opération d'influence auprès des électeurs malaisiens, a indiqué le gouvernement.

Dans un rapport publié en septembre, Anthropic a indiqué avoir mis au jour une campagne, vraisemblablement pilotée par l'intelligence artificielle, visant à perturber des élections dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

"D'après ce rapport, Anthropic a affirmé que la technologie Claude avait été utilisée par une entité étrangère pour développer plusieurs éléments de l'opération, notamment un système de ciblage, un réseau de faux comptes sur les réseaux sociaux, des sites de fausse information", a déclaré mardi le ministère malaisien des Communications dans une réponse écrite à un parlementaire.

Dans ce rapport a été mentionnée une "entité étrangère", vraisemblablement basée en Turquie, qui a détourné le modèle d'IA Claude d’Anthropic pour générer notamment environ 1.000 faux comptes sur la plateforme de réseaux sociaux X.

La Commission malaisienne des communications et du multimédia a demandé "des informations et des précisions supplémentaires auprès d’Anthropic concernant ce rapport", a encore indiqué le ministère, précisant que cette commission "déterminerait ensuite les mesures de suivi appropriées".

L'opération consistait "à exploiter la plateforme construite par le biais de Claude afin de profiler et de cibler les électeurs en Malaisie, circonscription par circonscription, en utilisant les données de recensement et électorales qu'ils avaient collectées", selon le rapport.

Le rapport n'a pas précisé quand cette opération a débuté ni sa durée mais il a détaillé les efforts déployés par Anthropic pour entraver l'usage abusif de ses modèles d'IA entre décembre 2025 et août 2026. La campagne a été interrompue "sans preuve d'une propagation", a ajouté le rapport.

Le ministère des Communications a indiqué que la Malaisie préparait un projet de loi visant à "renforcer le cadre de gouvernance de l'IA dans le pays".