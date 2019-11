La majorité des Français approuvent encore la mobilisation des "gilets jaunes"

SONDAGE. Si plus d'un Français sur deux a de la sympathie pour le mouvement de contestation, qui va bientôt fêter ses un an, ils sont en revanche 63% à ne pas souhaiter que la mobilisation reprenne, selon sondage Elabe diffusé mercredi.

Des "gilets jaunes", le 4 mai 2019 à Bordeaux. ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

alors que les "gilets jaunes" s'apprêtent à fêter leur un an, le 17 novembre prochain, ils sont toujours soutenus par les Français. Alors que durant les premières semaines de la mobilisation, le niveau de soutien oscillait entre 40% et 50%, avec une forte baisse à 20% après les violences de décembre, 55% des Français approuvent aujourd'hui ce mouvement social , selon un sondage Elabe pour BFMTV diffusé mercredi 13 novembre.

Si plus d'un Français sur deux soutient ou a de la sympathie pour cette mobilisation (+4 points par rapport à une enquête des 5/6 novembre), 29% (-8) y sont opposés ou hostiles et 15% (+3) indifférents.

Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2017 sont les plus nombreux (72%) à approuver le mouvement des "gilets jaunes". Ceux d'Emmanuel Macron et de François Fillon y sont les plus hostiles, avec seulement 31% de soutien ou d'approbation, selon cette enquête.

Pour 64% des personnes interrogées, le mouvement a permis de "créer du lien social" entre les personnes mobilisées et pour 56% aux citoyens de débattre des politiques publiques. Elles ne sont en revanche que 29% à penser qu'il a permis à Emmanuel Macron "de mieux comprendre les réalités de la vie quotidienne" et 26% "de faire avancer les choses" concernant le pouvoir d'achat.

Enfin, si 37% souhaitent que "la mobilisation des 'gilets jaunes' reprenne et s'amplifie", près des deux tiers (63%) sont d'un avis contraire.

* Enquête réalisée en ligne les 12 et 13 novembre auprès de 1.004 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.