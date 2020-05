La majorité des entreprises prévoient des difficultés d'approvisionnement (étude)

La majorité (58%) des entreprises prévoient "des difficultés de livraison de leurs fournisseurs stratégiques" et plus du tiers (37%) craignent que ces mêmes fournisseurs fassent faillite en raison de la récession, selon une étude publiée mercredi.

Dans l'aéronautique et la défense, près des deux tiers (65%) des entreprises interrogées anticipent même une faillite et 72% des difficultés d'approvisionnement, selon l'enquête réalisée entre le 11 et le 15 mai auprès de 778 responsables des achats d'entreprises de divers secteurs.

Pour pallier les craintes de ruptures d'approvisionnement qui pourraient paralyser leur production, "25% des entreprises envisagent de relocaliser une partie de leurs achats" contre 16% au début de l'année 2020, précise l'étude intitulée "Le virus qui sème le chaos", publiée par le cabinet AgileBuyer et le Conseil national des achats.

Le coût du "made in France" n'est jugé trop important que par 18% des répondants pour relocaliser, mais le principal frein vient de ce que "certains produits ne sont pas disponibles sur le territoire français", une raison invoquée par 31% des répondants.

Pour sécuriser leur approvisionnement, beaucoup d'entreprises veulent faire du "double sourcing", ce qui veut dire que "pour une pièce, vous prenez deux fournisseurs. Vous allez en prendre un majoritaire avec lequel vous allez faire 80% du volume, et 20% pour une source qui sera sans doute plus proche mais plus sécurisée", a expliqué à l'AFP Olivier Wajnsztok, directeur associé d'AgileBuyer.

La priorité n'est plus aux réductions de coûts, dont les objectifs "sont au plus bas depuis dix ans", d'après l'étude.

"Aujourd'hui, il faut que les produits sortent. Le risque, c'est qu'on ait pas les fournisseurs", selon M. Wajnsztok.

Il estime en outre que les faillites, "à plus long terme, pourraient engendrer des pertes de savoir-faire et créer des monopoles" comme cela s'est produit par le passé dans le secteur du pétrole.

L'enquête révèle enfin que la situation en matière d'équipements de protection individuels (gel, masques...) est encore "non stabilisée" dans 30% des entreprises, et alors qu'une part importante des salariés sont encore au chômage partiel ou en télétravail.