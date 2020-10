"La maison a été emportée d'un coup": à Roquebillière, les habitants choqués après les crues

Une maison détruite par la crue de la Vésubie à Roquebillière (Alpes-Maritimes), le 3 octobre 2020 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

"On n'a pas pu les sortir, c'était trop tard, la maison a été emportée d'un coup": à Roquebillière, des habitants ont raconté samedi à l'AFP la chute dans les eaux déchaînées de deux personnes âgées réfugiées sur le toit de leur maison inondée.

La maison à un étage de ce couple, filmée par des témoins, a été totalement submergée par la Vésubie en furie vendredi soir après les pluies diluviennes de l'après-midi, jusqu'à être emportée par les eaux.

Patrick Theus, 54 ans, habitant de ce village des Alpes du Sud, aux portes du parc national du Mercantour, à une heure de Nice environ, a vu les pompiers et les gendarmes demander au couple d'octogénaires d'évacuer, "mais ils n'ont pas voulu".

"Les pompiers n'ayant pas assez de corde longue, et même avec nos cordes à nous on ne pouvait pas arriver à la maison, donc pour les sortir c'était trop tard, puis la maison a été emportée d'un coup", a raconté le quinquagénaire.

Malgré le retour du soleil samedi, les habitants de cette commune de 1.800 habitants restaient abasourdis du drame de la veille, provoqué par une crue massive, en quelques heures, de la Vésubie.

Le cours d'eau, devenu torrent de boue, a défiguré le village médiéval entouré de montagnes, arrachant un pont métallique et emportant avec lui plusieurs maisons, une écurie, une usine EDF, et même un monument aux morts, dont il ne restait aucune trace samedi, a pu constater un journaliste de l'AFP. Une portion de route en bord de rivière est totalement détruite.

"Des crues, on en a connu, mais là c'est carrément une vague qui est arrivée", lâche M. Theus, "très vite ça a commencé à lâcher de partout, les poteaux électriques, tout...".

- "Catastrophe du siècle" -

Pour Marcel Eusebi, 82 ans, la crue de vendredi c'est "la catastrophe du siècle". L'octogénaire a passé la soirée à la fenêtre de sa maison située en hauteur dans le village: "Je me suis dit c'est pas possible, rien que le bruit on aurait dit pendant la guerre de 14 avec les bombes!".

Il remarque toutefois que l'église, "vieille de mille ans", et construite sur un rocher, a tenu bon, "comme en 1926 lors du grand éboulement qui avait emporté la moitié du village". "Ce sont les prémices de tout ce qui va arriver dans les 20-30 années à venir", prédit le vieil homme.

Outre le couple de personnes âgées, deux pompiers ont été portés disparus dans la soirée, emportés dans leur véhicule sur la route de Lantosque à Roquebillière, alors qu'ils menaient des opérations de sauvetage.

Un pont endommagé par les intempéries qui ont frappé les Alpes-Maritimes, le 3 octobre 2020 à Roquebillière ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Samedi midi, le village, dont le ciel est balayé par les hélicoptères des secours, est toujours privé d'eau et d'électricité. Beaucoup d'habitants se sont rassemblés au centre du village pour tenter d'évaluer les dégâts et d'obtenir des informations. Des touristes, en cure dans la station thermale voisine, les ont rejoint.

Résignés, un masque sur le visage, des personnes âgées ont évacué leur maison endommagée samedi, emportant le strict nécessaire: quelques vêtements, des médicaments, des papiers..

Guillaume André, 28 ans, s'est réfugié chez ses beaux-parents vendredi soir. Samedi, il est revenu chez lui "récupérer deux-trois affaires". "Ca m'a embarqué la moitié du terrain", constate-t-il, soulagé toutefois que sa maison soit encore habitable. "Que faire face à ça? On subit, on attend", déplore-t-il.

vxm-jp/iw/dch