La mairie de Marseille inflige une amende de 4.285 euros à Emmaüs pour "affichage sauvage"

Auprès de France Bleu, le responsable d'Emmaüs Pointe Rouge estime que la municipalité veut "punir" l'association, "en désaccord depuis longtemps sur la gestion des logements, de l'eau et surtout sur la gestion des pauvres."

L'hôtel de Ville de Marseille, le 10 décembre 2018. ( / GERARD JULIEN )

"Merci pour le cadeau de Noël". Le 4 décembre dernier, Emmaüs Marseille dénonçait sur son compte Twitter l'amende de 4.285 euros infligée par la Ville pour "affichage incivique et irrégulier", photo du courrier recommandé envoyé par l'adjointe Les Républicains au maire de Marseille Marie-Louise Lota, à l'appui.

La municipalité reproche à l'association ses 279 affiches collées en juin dernier à l'occasion des États Généraux de Marseille, consacré aux urgences sociales à Marseille, "un type d'affichage aussi incivique qu'irrégulier (qui) constitue une infraction à la réglementation sur la publicité".

Auprès de France Bleu B, Kamel Fassatoui, le responsable d'Emmaüs Pointe Rouge estime que la municipalité veut ainsi "punir" l'association . "C'est de la provocation. Nous sommes en désaccord depuis longtemps sur la gestion des logements, de l'eau et surtout sur la gestion des pauvres", explique-t-il. La radio rappelle que l'association a notamment critiqué le maire Jean-Claude Gaudin après les effondrements de la rue d'Aubagne.

De son côté, Marie-Louise Lota n'en démord pas : "Est-ce qu'Emmaüs a aussi le droit de griller les feux rouges ? Tout affichage sauvage est interdit et verbalisable. J'ai taxé tout le monde, même les miens pendant les campagnes électorales. C'est comme ça."

Peu importe, Kamel Fassatoui affirme qu'il ne paiera pas. "Avec ces 4.285 euros, on peut faire tellement de choses, dit Kamel Fassatoui. On peut par exemple servir pendant deux mois chaque matin des cafés et des fruits aux SDF. Ça soulage et ça permet de survivre."