Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La maire de Marseille va démissionner Reuters • 15/12/2020 à 14:17









LA MAIRE DE MARSEILLE VA DÉMISSIONNER PARIS (Reuters) - La maire de Marseille Michèle Rubirola va démissionner ce mardi, rapportent plusieurs médias selon lesquels l'élue devrait en informer sa coalition, le Printemps marseillais, en début d'après-midi. Michèle Rubirola, de sensibilité écologiste, a été élue en juillet à la mairie de Marseille au terme d'intenses tractations et de tensions politiques, aucune liste ne pouvant prétendre seule à la majorité absolue au conseil municipal. Le socialiste Benoît Payan, son premier adjoint, pourrait lui succéder, affirment plusieurs médias, dont BFM et Libération. Selon un journaliste de Reuters, Michèle Rubirola devrait s'exprimer ce mardi à 16 heures. (Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.