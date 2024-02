La Macif vise les 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2026

( AFP / DENIS CHARLET )

L'assureur mutualiste Macif (groupe Aéma) veut franchir la barre des 6 millions de sociétaires et atteindre 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin 2026, en mettant notamment l'action sur la proximité et la relation client, a-t-il indiqué mardi.

Le plan stratégique 2024-26 veut voir l'assureur niortais "se positionner durablement comme numéro 1 de la relation client", "conforter sa position de leader sur tous ses marchés", selon un communiqué.

Le chiffre d'affaires doit passer fin 2026 à 8 milliards d'euros, contre 6,65 milliards en 2023 - un chiffre stable par rapport à 2022 - et 7 milliards prévus cette année avec la réintégration de la mutuelle Apivia depuis le 1er janvier.

La Macif, qui revendique la première place en France pour l'assurance auto, veut parallèlement franchir la barre des 6 millions de sociétaires (contre 5,8 millions fin 2023) et dépasser le cap des 20 millions de contrats (contre 19 millions).

Elle entend porter de 150 à 153 millions d'euros la "redistribution sociétale" dans des grandes causes, "notamment en faveur de la jeunesse, des publics fragiles et de l'environnement", et multiplier les "interactions mutualistes pour une proximité renforcée avec ses sociétaires" (actions de prévention, formations aux gestes qui sauvent, etc.).

Les événements climatiques de 2023 ont représenté pour l'assureur une charge de sinistres "de plus de 400 millions" d'euros, indique encore la direction dans son communiqué.