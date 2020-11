La Macédoine, quel festin !

À l'occasion d'un barrage pour l'histoire dans lequel deux nations s'affrontaient pour une première qualification en tournoi international, la Macédoine du Nord a fait plier la Géorgie grâce au héros national Goran Pandev (0-1), et validé son ticket pour le prochain Euro. Fort.

En Macédoine, le club fondé par Goran Pandev en plein boom

Même dans ses rêves les plus fous, pas sûr que Goran Pandev ait imaginé un scénario aussi idyllique. L'ancien de l'Inter, vainqueur de la C1 2010 avec Mourinho, capitaine, meilleur buteur et véritable étendard de la Macédoine du Nord dont il porte les couleurs depuis 2001, avait rendez-vous avec l'histoire ce jeudi au stade Boris-Paichadze de Tbilissi face à la Géorgie. Et il n'a pas failli à sa tâche du haut de ses 37 berges et 114 sélections : avant l'heure de jeu, l'attaquant du Genoa a profité d'un magnifique mouvement à trois dont il a été au relais et à la conclusion (construit avec les deux autres " italiens " de cet effectif, Ilija Nestorovski et la pépite napolitaine Eljif Elmas) et a fait basculer tout un pays dans l'allégresse.Une vraie libération pour cette sélection des Balkans, malmenée pendant la majorité de la partie par des Géorgiens plus entreprenants - à l'image des deux grosses occasions pour Tornike Okriashvili après 30 minutes -, mais qui a trouvé les armes, comme face au Kosovo un mois plus tôt en demi-finales de ces barrages (2-1), pour forcer la décision. À l'instar de la Finlande, le petit pays de deux millions de résidents, 30 ans après sa déclaration d'indépendance, découvrira le très haut niveau footballistique en juin prochain lors du championnat d'Europe des nations, après douze rendez-vous manqués (Mondiaux et Euros confondus). Dans le monde des petits, le voisin de l'Albanie a gagné la bataille.