La Macédoine invitée surprise, la Hongrie pour la France

par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulait les derniers matchs de barrages pour l'Euro 2020 (qui aura lieu en 2021) avec quatre matchs au programme. Le premier match opposait la Macédoine du Nord à la Géorgie à Tbilisi et ce sont les visiteurs qui se sont imposés et créés la surprise pour se qualifier pour le premier Euro de son histoire. La France qui attendait le résultat du match entre la Hongrie et l'Islande à longtemps cru que ce serait les Islandais qui rejoindraient leur groupe déjà composé de l'Allemagne et du Portugal. Mené 1-0 à la 87ème minute, les Hongrois ont réagit juste avant la fin du temps réglementaire afin de marquer deux buts synonymes de qualification. Dans les deux autres matchs, la Slovaquie s'est imposée 2-1 après prolongations et l'Ecosse a remporté la séance de tirs au buts contre la Serbie.

