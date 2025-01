La lutte contre le narcotrafic érigée au rang de priorité numéro un, pour Darmanin

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, le 23 janvier 2025 à Agen ( AFP / Philippe Lopez )

La lutte contre le narcotrafic doit être une "priorité absolue", a martelé lundi le ministre de la Justice Gérald Darmanin, dans une circulaire de politique pénale envoyée à tous les procureurs.

"A l'instar du sursaut collectif auquel nous ont contraints plusieurs attentats terroristes, la lutte contre la criminalité organisée en particulier, doit constituer une priorité absolue pour l'ensemble des parquets", mentionne la circulaire, envoyée lundi à tous les procureurs.

Gérald Darmanin, qui s'est entretenu plusieurs heures lundi avec ceux-ci, leur a détaillé les orientations qu'il souhaitait voir mettre en œuvre.

"Votre priorité comme celle des services enquêteurs (...) doit être celle de la lutte contre le blanchiment et les gains induits par la criminalité", évoque le document, transmis à la presse. "Il faut plus d'enquêtes patrimoniales et des saisies de biens systématiques", a précisé sur TF1 le ministère de la Justice, qui entend travailler main dans la main avec Bercy.

Le ministre de la Justice souhaiterait par ailleurs que les biens saisis soient vendus plus rapidement, prenant pour exemple des "millions de montres Rolex entassées depuis des années au dépôt de Marseille" et qui pourraient être vendues ou encore les millions d'euros dépensés en fourrière pour les voitures saisies et immobilisées, selon une source au ministère de la justice.

La feuille de route mentionne également des procédures "d'interdictions de paraître" afin d'éloigner les délinquants de certaines zones.

Concernant les criminels de nationalité étrangère, le ministère évoque le recours à des expulsions et à des interdictions de territoire français "dans la stricte application de la loi" et en accord avec le ministère de l'Intérieur, en cas d'atteintes contre des personnes.

Gérald Darmanin a évoqué la création d'un parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco), opérationnel en janvier 2026 selon lui et qui aurait notamment un "monopole sur les crimes les plus graves" et serait chargé de "coordonner les parquets sur tout le spectre de la criminalité organisée".

La proposition de loi transpartisane qui le propose sera débattue à partir de mardi au Sénat.

"Je n'ai pas à attendre la loi du Parlement pour renforcer les moyens contre le narcotrafic. Je vais quasiment doubler le nombre de magistrats dans les prochains mois qui luttent contre le narcotrafic" a détaillé le ministre sur TF1.

En tout 100 magistrats supplémentaires seront détachés à la lutte contre le crime organisé d'ici 2027, soit un doublement selon la chancellerie.

Autre priorité pour le ministère de la Justice: les violences faites aux personnes et notamment les femmes et les enfants.

Faisant référence à la mort d'un adolescent de 14 ans poignardé vendredi à Paris, et pour laquelle deux mineurs ont été mis en examen lundi soir et placés en détention provisoire, Gérald Darmanin s'est exprimé en faveur de la "comparution immédiate pour les crimes les plus graves, ce qui n'est pas dans notre droit".

Sur TF1 le ministre a par ailleurs regretté le peu de moyens dont bénéficie la justice pour les mineurs.

"Il y a un juge pour 300 enfants parce que les victimes, les auteurs sont malgré tout des jeunes, des enfants qu'il ne faut pas juger totalement comme des adultes".

Le ministre de la Justice a annoncé 100 juges pour enfants de plus d'ici 2027 "qui vont être désignés dans les prochaines semaines".