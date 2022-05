La Lune va rougir lors d'une éclipse dans la nuit de dimanche à lundi

Une partie des Terriens pourront assister à une éclipse totale de Lune dans la nuit de dimanche à lundi, un spectacle céleste peu fréquent au cours duquel l'astre nocturne perd sa brillance et se teinte progressivement en rouge. ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

L'éclipse sera visible depuis une partie des continents américain, européen et africain, entre le lever et le coucher de la Lune.

Ce phénomène se produit environ deux fois par an, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, et que la Lune est dans sa phase pleine.

L'astre glisse dans l'ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires, et perd peu à peu son éclat blanc.

Mais il ne s'éteint pas pour autant: la Terre continue à renvoyer à la Lune de la lumière du Soleil, via des rayons qui prennent une teinte rouge par un processus de "réfraction de l'atmosphère", explique à l'AFP Florent Deleflie, de l'Observatoire de Paris-PSL.

"Durant une éclipse, il n'y a plus que la Terre qui puisse éclairer la Lune via cette réémission de rayons rouges", poursuit l'astronome.

"C'est très intriguant de voir une Lune blanche et brillante prendre au fil des minutes une teinte rouge et éteinte", ajoute-t-il. Visible avec des jumelles comme à l’œil nu, le phénomène peut donner des "photos spectaculaires" si les conditions météo sont bonnes.

L'éclipse durera environ cinq heures, et sa phase de totalité, - quand l'astre est complètement dans l'ombre de la Terre- un peu plus d'une heure.

"L'observation depuis les Antilles ou la Guyane sera idéale, car la Lune sera très haut dans le ciel", selon l'Observatoire. L'éclipse sera également visible en totalité en Amérique du Sud, en Amérique centrale et sur une partie Est de l'Amérique du Nord.

En France métropolitaine, l'éclipse sera totale en fin de nuit entre 5h29 et 6h54, avec un maximum à 6h11: le disque lunaire sera alors complètement rouge. A noter que la Lune se couchera pendant cette phase de totalité, au moment même où se lèvera le Soleil. Il sera donc d'autant plus facile d'observer le phénomène qu'on se trouve à l'ouest de l'hexagone, où le Soleil se lève plus tard qu'à l'est.

La Lune sera très basse dans le ciel et pour bien profiter de l'éclipse, il faudra choisir un endroit où l'horizon est "dégagé à l'ouest", conseille Florent Deleflie.

La prochaine éclipse totale de Lune est prévue en novembre 2022, au beau milieu du Pacifique. En France métropolitaine, la dernière remonte à janvier 2019 et la prochaine n'aura lieu qu'en 2029.

Les éclipses de Lune ont permis de montrer que la Terre était ronde "dès l'Antiquité", souligne l'astronome. "A la surface du disque lunaire, la limite entre l'ombre et la partie éclairée par le Soleil est légèrement incurvée: c'est la projection de la rotondité de la Terre".