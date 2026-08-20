La lune de miel continue entre le Barça et Cancelo

La lune de miel continue entre le Barça et Cancelo

Prêts ? João ! Le FC Barcelone a officialisé ce jeudi l’arrivée de João Cancelo dans ses rangs jusqu’en 2029. Le latéral portugais rejoint libre le club catalan, alors que Mundo Deportivo partage qu’il venait de rompre son contrat avec Al-Hilal .

Cancelo commence à connaître le club

L’international portugais avait déjà joué la deuxième partie de saison dernière avec le Barça après y avoir déjà évolué en 2023-2024, prêté à cette époque là par son ancien employeur saoudien. Il avait rapidement su s’imposer dans la rotation de Flick.…

ABS pour SOFOOT.com