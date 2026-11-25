( AFP / PATRICK T. FALLON )

La compagnie norvégienne à bas coûts Norse Atlantic, fragilisée par la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre au Moyen-Orient, a annoncé mercredi que sa situation financière était "critique" et qu'elle menait des discussions en vue d'un éventuel rachat.

L'action s'est effondrée à la Bourse d'Oslo. En début d'après-midi, elle abandonnait environ 75%.

"La situation financière de la compagnie est critique. Elle doit obtenir un financement pour couvrir ses besoins de trésorerie à court terme et poursuivre ses activités", a indiqué Norse dans un communiqué boursier.

"Norse a examiné plusieurs options stratégiques et mène des discussions en vue d'un potentiel rachat", a ajouté le transporteur.

La compagnie dit aussi mener des discussions avec plusieurs interlocuteurs en vue d'obtenir un financement à court terme, "sans garantie que ces discussions débouchent sur une solution viable".

Fondée en 2021, Norse s'est spécialisée dans les vols long-courriers à bas coûts avec une flotte aujourd'hui composée de 12 Boeing 787 Dreamliner.

Ses difficultés ne sont pas nouvelles mais elles se sont aggravées par le net renchérissement du kérosène sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient.

"Personne jusqu'à présent n'a réussi à faire du low-cost sur le long-courrier. Norse avait de très bonnes cartes en main car elle a pu louer de gros avions à un prix très abordable", a décrypté Hans Jørgen Elnaes, analyste chez WinAir.

"Mais ils ont rencontré des vents contraires, y compris dernièrement avec évidemment le prix du carburant aviation qui a plus que doublé depuis que la guerre a commencé au Moyen-Orient", a-t-il ajouté au micro de la chaîne TV2.

"Quand une compagnie aérienne est financièrement sous tension, il lui est difficile de nouer des accords pour l'achat de carburant à prix fixe et ça veut dire que Norse paie le prix à la pompe", a-t-il précisé.

N'ayant pas réussi à répercuter la hausse du kérosène sur le prix de ses billets, la compagnie a, selon M. Elnaes, dû puiser dans sa trésorerie.

Au-delà de Norse, c'est le secteur aérien dans son ensemble qui est pénalisé par la flambée des prix du kérosène.

La compagnie aérienne espagnole Plus Ultra a annoncé mardi cesser son activité, tandis que la lettonne Air Baltic s'est placée en septembre sous protection de la loi américaine sur les faillites.