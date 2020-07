La loi de programmation de la recherche le 21 septembre à l'Assemblée

Le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), qui promet un investissement inédit pour la recherche française mais fait l'objet de nombreuses contestations, est attendu pour la semaine du 21 septembre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, selon l'ordre du jour annoncé mardi.

Sous réserve du décret de convocation en session extraordinaire, les députés devraient débuter leurs travaux une semaine plus tôt en séance, le 14 septembre, par le projet de loi organique relatif à la transformation du Conseil économique, social et environnemental (Cese) en "Carrefour des consultations publiques" et nouvel outil de la démocratie directe.

Emmanuel Macron avait souhaité fin juin que le Cese, troisième assemblée de la République, se transforme en "chambre des conventions citoyennes", dans le sillage de la récente Convention citoyenne pour le climat. Cette réforme devrait être âprement débattue.

La même semaine du 14 septembre, doit être examinée dans l'hémicycle une proposition de loi de la majorité consacrée au renforcement de l'inclusion dans l'emploi et à l'expérimentation "territoire zéro chômeur de longue durée".

Le 21 septembre, arrivera donc le très attendu projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) 2021-2030, maintes fois repoussé depuis son lancement par l'ex-Premier ministre Edouard Philippe en février 2019.

Le gouvernement promet de réinjecter 25 milliards d'euros dans la recherche publique sur les dix prochaines années, pour redonner du souffle à un système fragilisé par un déficit chronique d'investissement.

Mais le texte a déclenché une vague de protestations sans précédent dans le monde universitaire et scientifique, où syndicats et collectifs ont multiplié depuis janvier les actions et envoyé plusieurs milliers de personnes dans la rue en mars pour demander le retrait d'un projet jugé "inique".

Ils craignent l'avènement d'une recherche "sélective" et "compétitive" ainsi qu'une "explosion de la précarité" au sein de la profession.

Dans la semaine du 28 septembre, les députés se pencheront sur le projet de loi - adopté par le Sénat - d'accélération et de simplification de l'action publique. C'est un texte composite avec lequel le gouvernement espère "simplifier la vie" des Français et des entreprises sur le plan administratif notamment.

Début octobre, l'Assemblée devrait s'atteler ensuite au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (DADUE). Adopté par le Sénat en première lecture, ce texte rassemble une série de mesures hétérogènes, de la protection des consommateurs à la règlementation douanière, en passant par des transpositions de directives européennes sur l'audiovisuel.