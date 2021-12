La livre turque poursuit son rebond

La livre turque montait encore mardi face au dollar américain, profitant des commentaires du président Erdogan la veille au soir, considérés par certains analystes comme une sorte de retour vers une politique monétaire plus traditionnelle.

Vers 10H10 GMT (11H10 à Paris), la livre turque prenait 5,4% à 12,65 livres pour un dollar. La veille, elle avait atteint son plus bas historique à 18,36 livres avant de vigoureusement rebondir.

Si elle regagne 45% par rapport à ce record, elle reste en baisse de plus de 40% sur un an.

Recep Tayyip Erdogan a annoncé une série de mesures complexes pour venir au secours de la monnaie nationale.

"La majorité des gains de la livre turque sont attribuables à l'assouplissement du contrôle des capitaux, une menace qui pesait énormément sur la devise", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Cependant, le président turc n'a pas non plus renoncé à son soutien pour une politique monétaire de baisse des taux malgré l'inflation très élevée (21% sur un an selon les derniers chiffres officiels).

"L'inflation va inévitablement grimper à des niveaux entre 25 et 30% dans les prochains mois, et la banque va garder ses taux bas. Le marché ne va pas tolérer cela très longtemps, et le vent pourrait à nouveau tourner pour la livre", commente Mme Ozkardeskaya.

De son côté, le dollar américain reculait par rapport à l'euro (-0,14% à 1,1294 dollar pour un euro).

"Il est possible que le billet vert souffre d'ajustements de portefeuilles à l'approche des fêtes de fin d'année", prévient Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le dollar, soutenu par une politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus stricte que celle de la Banque centrale européenne (BCE), a progressé de 8% depuis le début de l'année face à l'euro.

