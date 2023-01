La livre sur la défensive après un indicateur économique décevant

La livre sterling perdait du terrain mardi face à l'euro et au dollar après la publication d'un indice PMI décevant, tandis que le bitcoin se maintenait.

Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), la livre baissait de 0,57% à 1,2307 dollar, et de 0,46% à 88,23 pence pour un euro.

L'indice PMI Flash Composite, indicateur de l'activité au Royaume-Uni, est ressorti à 47,8 pour janvier, contre 49,0 en décembre, un plus bas en deux ans, selon les données publiées mardi.

"Ce chiffre est bien inférieur aux attentes de 48,8 et indique une contraction de l'activité", commente Daniel Mahoney, analyste chez Handelsbanken.

"Une faible récession en 2023 reste une forte probabilité à la lumière des mauvais résultats du PMI et de la confiance des consommateurs de janvier", poursuit-il.

Au Royaume-Uni, l'indice de confiance des consommateurs de l'institut GfK évolue en effet depuis des mois à ses niveaux les plus bas depuis le début des relevés il y a 50 ans.

Guillaume Dejean, analyste chez Convera, rappelle que "la vision dominante" sur l'économie britannique reste celle de l'économie "qui sous-performe le plus cette année au sein du G20".

En zone euro, l'activité économique a quant à elle renoué avec la croissance en janvier après six mois de contraction, et se trouve au plus haut depuis sept mois, augmentant la probabilité qu'une récession soit évitée cet hiver, selon l'indice PMI Flash publié mardi.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin se maintenait proche de la barre des 23.000 dollars, après avoir atteint samedi 23.348 dollars, son plus haut prix depuis août.

Malgré les déboires des grands noms du secteur, avec la faillite de la plateforme FTX qui avait fait plonger le bitcoin fin 2022, la cryptomonnaie gagne 38% depuis le début de l'année.

Selon les analystes, la valeur du bitcoin est actuellement corrélée aux questions macroéconomiques, la cryptomonaie servant de baromètre de l'appétit au risque.

----------------------------------