La livre sterling toujours sous pression, retour de l'hypothèse d'un Brexit dur

La devise britannique continuait à perdre du terrain mercredi face à l'euro et au dollar, au lendemain d'une séance de forte baisse face aux deux monnaies, suite au retour des craintes d'un Brexit dur.

Vers 10H25 GMT (11H25 à Paris), la livre sterling valait 84,97 pence pour un euro, en baisse de 0,07% et perdait 0,22% face au billet vert, à 1,3102 dollar.

"Boris Johnson a mis un terme à la fête alors qu'elle venait juste de commencer" en décidant de "faire monter la température dans les négociations commerciales avec l'Union européenne en écartant la possible extension de la période de transition après 2020", a ironisé Josh Mahony, analyste chez IG.

Une situation qui "fait pression" sur la livre, selon Lee Hardman et Fritz Louw, de MUFG, entraînant une "correction" après la hausse qui a immédiatement suivi l'annonce des résultats jeudi dernier.

La devise britannique s'était alors envolée aux alentours des 2% face à l'euro et au dollar. Elle est depuis retombée à ses niveaux du début de la semaine dernière, perdant notamment mardi en l'espace d'une séance plus de 1,5% face aux deux monnaies.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis la pression sur Bruxelles mardi pour conclure au plus vite un accord commercial post-Brexit, avant la fin 2020, faisant resurgir les craintes d'une sortie sans accord dommageable à l'économie britannique si la complexe négociation d'un traité de libre-échange n'est pas achevée à cette échéance.

Mercredi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a estimé de son côté que l'absence d'accord (ou "no deal") sur la future relation entre l'Union européenne et Londres aurait "plus d'impact sur le Royaume-Uni" que sur les Européens.

Par ailleurs, l'inflation au Royaume-Uni est restée stable à 1,5% en novembre comparé à octobre, un plus bas depuis fin 2016. Cela donne, selon les analystes, de la marge de manoeuvre à la Banque d'Angleterre pour baisser ses taux directeurs afin de soutenir l'économie britannique.

Par ailleurs, le dollar se reprenait un peu face à l'euro vers 10H25 GMT (11H25 à Paris), gagnant 0,15% face à la devise européenne, à 1,1133 dollar pour un euro.

