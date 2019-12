La livre sterling suspendue aux élections de jeudi

La livre sterling se stabilisait mercredi face à l'euro et au dollar, à la veille d'élections anticipées au Royaume-Uni et après avoir quelque peu souffert de la publication d'un nouveau sondage.

Vers 09H40 GMT (10H40 à Paris), la livre sterling perdait 0,07% face au billet vert, à 1,3146 dollar, et 0,01% face à la devise européenne, à 84,32 pence pour un euro.

Mardi, elle avait atteint un sommet depuis mars face au dollar, à 1,3215 dollar, avant d'effacer ses gains.

"La livre a baissé durant les échanges asiatiques tandis que le dernier sondage YouGov a montré qu'une majorité conservatrice pourrait être plus faible que ce qu'il avait prédit il y a deux semaines", a expliqué Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

"Plus important encore, un tel résultat est maintenant dans la marge d'erreur statistique et un nouveau parlement non majoritaire ne peut être exclu", a ajouté Ricardo Evangelista, pour ACtivTrades, soulignant que "le soutien récent trouvé par la livre est né de l'attente d'une majorité conservatrice" pour mettre rapidement fin au Brexit.

D'après la projection en sièges publiée par YouGov mardi soir, le parti du Premier ministre Boris Johnson en remporterait 339 (+22 par rapport au précédent scrutin de 2017). C'est 20 de moins que lors des précédentes projections de Yougov, le 28 novembre.

En raison de la marge d'erreur, l'institut précise par ailleurs que les conservateurs devraient in fine gagner entre 311 et 367 sièges au Parlement britannique, tandis que la majorité absolue est à 325 sièges.

Concernant le dollar, les cambistes suivront à 19H00 GMT la décision de la Réserve fédérale qui, selon les analystes, devrait maintenir ses taux d'intérêt.

Suivra ensuite une conférence de presse du président de l'institution, dont le ton sera particulièrement scruté.

Le patron de la Fed a plusieurs fois indiqué depuis la dernière baisse intervenue le 30 octobre que les taux étaient désormais "au bon niveau" compte tenu des tensions commerciales et de la faiblesse de la croissance mondiale.

L'économie des Etats-Unis est dans sa 11e année de croissance relativement soutenue par rapport à la performance des autres pays industrialisés avec un PIB en expansion de 2,1% au 3e trimestre en rythme annuel.

Le marché du Travail a encore surpris les analystes par sa vitalité en novembre, avec la création de 266.000 emplois et un taux de chômage à nouveau au plus bas depuis un demi-siècle à 3,5%.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------