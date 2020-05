La livre sterling se stabilise mais reste sous pression

La livre sterling parvenait à se stabiliser lundi face à l'euro mais baissait un peu face au dollar, pénalisée par des négociations sur le Brexit dans l'impasse et par des propos d'un responsable de la Banque d'Angleterre.

Vers 08H55 GMT (10H55 à Paris), la devise britannique perdait 0,01% face à l'euro et 0,12% face au billet vert, à respectivement 89,32 pence pour un euro et 1,2101 dollar.

"La livre a récupéré un peu de terrain face au dollar (comparé à l'ouverture en Asie), mais reste déprimée par rapport à la monnaie américaine et à l'euro, tandis que les négociations commerciales concernant le Brexit sont dans l'impasse", a expliqué Russ Mould, analyste pour AJ Bell.

Britanniques et Européens semblaient vendredi encore très loin d'un accord sur leur relation post-Brexit après un troisième cycle de négociation jugé "très décevant" et sans progrès majeur, et au cours duquel le ton est monté.

"Au moment où je vous parle, je ne suis pas optimiste (...) J'ai invité le Royaume-Uni à changer de tactique s'ils veulent vraiment un accord avec nous", a lancé vendredi le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Au même moment, son homologue britannique David Frost a fustigé le "peu de progrès" accomplis et réclamait lui aussi "un changement d'approche" de Bruxelles avant le prochain cycle de discussions le 1er juin.

De plus, la livre a été pénalisée lundi à l'ouverture des échanges "par les commentaires accommodants d'Andrew Haldane, économiste en chef de la Banque d'Angleterre (BoE), qui a révélé que l'institution envisage des taux négatifs parmi d'autres options pour faire face au marasme économique, selon le Telegraph", a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.

"C'est quelque chose que nous devrons étudier - que nous sommes en train de regarder - avec un peu plus d'urgence", a dit au quotidien britannique l'économiste de la BoE.

Pour M. Hardman, le timing de cette déclaration est "quelque peu étonnant" vu que le gouverneur de la Banque d'Angleterre avait déclaré jeudi que des taux d'intérêt négatifs n'étaient pas envisagés par l'institution pour le moment.

"Il est toujours sage, en particulier dans ces circonstances, de ne rien écarter pour toujours" mais "ce n'est pas quelque chose que nous prévoyons actuellement", avait-il déclaré.

Des taux d'intérêt plus bas, voire donc négatifs, pèsent sur la devise concernée car ils la rendent moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

--------------------------------------