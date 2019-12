La livre sterling se stabilise à 3 jours des élections britanniques

La livre sterling, après plusieurs séances de hausse l'ayant conduit à son plus haut niveau depuis plusieurs mois face à l'euro et au dollar, se stabilisait lundi soir, à l'entame d'une semaine dominée par les élections au Royaume-Uni et les banques centrales.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la livre grappillait 0,05% face au dollar, à 1,3146 dollar, après être montée trois heures plus tôt jusqu'à 1,3181 dollar, un niveau plus vu depuis mai dernier.

Face à l'euro, elle prenait 0,02%, à 84,16 pence pour un euro. Vers 06H30 GMT, elle a atteint 83,94 pence pour un euro, un plus haut depuis mai 2017.

"La livre sterling a bien grimpé la semaine dernière grâce à des sondages d'opinion montrant une probabilité croissante d'une majorité conservatrice" suite aux élections législatives anticipées jeudi, a relevé Joe Manimbo de Western Union.

Pour le marché, une victoire de l'actuel Premier ministre, Boris Johnson, le 12 décembre, serait synonyme de résolution rapide du Brexit, alors que ce processus pénalise l'économie du pays depuis trois ans et demi.

Mais c'est aussi l'assurance que le programme du leader travailliste Jeremy Corbyn, comprenant des nationalisations et une hausse des taxes pour les plus riches, ne sera pas mis en oeuvre.

En ce sens, l'avance attribuée à Boris Johnson dans les sondages dope la devise britannique.

Au-delà des élections au Royaume-Uni, les cambistes s'intéresseront cette semaine aux réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne.

Si aucune décision sur les taux n'est attendue, les banquiers centraux "devront expliquer leur stratégie", a estimé Ulrich Leuchtmann, pour Commerzbank.

Du côté américain, "le rapport florissant sur l'emploi paru vendredi devrait donner à la Réserve fédérale (Fed) une raison suffisante pour s'en tenir à son plan de ne pas baisser davantage les taux lorsque ses responsables se rencontreront" mardi et mercredi, a avancé M. Manimbo.

Jeudi, ce sera au tour de la nouvelle directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, de tenir sa première réunion de politique monétaire. "Les acteurs du marché scruteront chaque mot pour savoir dans quelle direction elle va emmener la banque", a relevé le spécialiste.

Ils resteront aussi attentifs à tout développement sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, en particulier l'entrée en vigueur ou non de nouvelles taxes sur environ 160 milliards de dollars d'importations chinoises le 15 décembre, comme l'administration américaine l'avait annoncé en septembre.

Le repli pour la quatrième mois consécutif des exportations de la Chine en novembre, dévoilé dimanche, a montré que la deuxième puissance économique mondiale continue à pâtir de la guerre commerciale et des atermoiements sans fin entourant la conclusion d'un accord bilatéral.

