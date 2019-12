La livre sterling se reprend face au dollar dans un marché calme

La livre sterling remontait un peu jeudi face au dollar dans un marché calme et après avoir connu trois séances de baisse.

Vers 09H45 GMT (10H45 à Paris), la livre gagnait 0,16% face au dollar à 1,3099 dollar.

Face à la devise européenne, elle restait stable à 84,98 pence pour un euro, exactement comme mercredi soir.

L'euro prenait également 0,16% face au billet vert, à 1,1131 dollar.

Alors que la devise britannique avait atteint 1,35 dollar vendredi dernier, après avoir bondi dans la foulée de la publication des résultats électoraux, elle est dorénavant revenue à son niveau pré-élections.

"Cette chute brutale a été alimentée par les craintes que le Royaume-Uni pourrait quitter l'Union européenne fin 2020 sans un accord commercial", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Tandis que Boris Johnson a affirmé mercredi qu'il souhaitait interdire légalement une extension du délai de négociation avec l'UE, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a estimé qu'une absence d'accord (ou "no deal") dans la future relation entre l'Union européenne et Londres aurait "plus d'impact sur le Royaume-Uni" que sur les Européens.

Par ailleurs, les marchés digéraient le lancement officiel de la procédure "d'impeachment" contre Donald Trump qui "a une nouvelle fois échoué à secouer le marché des changes", ont commenté Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

Le président américain Donald Trump a été mis en accusation mercredi soir lors d'un vote au Congrès ce qui provoquera un procès en destitution au Sénat, sans doute en janvier, pour l'ex-homme d'affaires.

Les républicains, qui contrôlent la chambre haute, ont la ferme intention d'acquitter leur président.

Par ailleurs, la Banque du Japon a sans surprise gardé jeudi inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante, le tableau économique général n'ayant guère évolué.

Un peu plus tard dans la journée, les investisseurs suivront l'annonce de la décision de la Banque d'Angleterre qui devrait maintenir son taux directeur.

Pour Craig Erlam, analyste chez Oanda, cette décision risque d'être "un autre non-événement".

