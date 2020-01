La livre sterling retombe, le dollar se redresse

La livre sterling a démarré 2020 en petite forme jeudi face aux principales devises après avoir terminé 2019 sur les chapeaux de roues, tandis que le dollar regagnait un peu de terrain.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la livre perdait 0,84% face au billet vert par rapport à mardi soir, à 1,3143 dollar.

Face à l'euro, elle perdait 0,43% à 84,99 pence pour un euro.

"Les marchés s'inquiètent que la récente hausse de la livre (ait été) exagérée", ont commenté Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

La victoire de Boris Johnson aux législatives avait en effet fait bondir la devise britannique mi-décembre, les investisseurs espérant avoir enfin un peu de visibilité sur le Brexit. La livre sterling avait ensuite effacé ses gains avec le durcissement du ton du Premier ministre - qui a promis que la période de transition ne s'étendrait pas après 2020 même si les négociations commerciales n'aboutissent pas - avant de se reprendre ces derniers jours.

Mais le risque d'un Brexit sans accord pèse toujours sur la relation future avec l'UE, ont souligné les analystes de MFUG.

Le dollar de son côté se redressait un peu "après une fin d'année 2019 sur la défensive, en raison de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine", qui a nourri l'appétit des cambistes pour des actifs jugés plus risqués que le dollar, "et de l'anticipation que la Réserve fédérale ne devrait pas faire bouger ses taux pour l'instant", a remarqué Shaun Osborne de Scotiabank.

"En général, les accès de faiblesse du dollar de fin d'année sont effacés au début du premier trimestre", a-t-il ajouté.

Le dollar index, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier de grandes devises, s'appréciait jeudi de 0,38%.

L'euro de son côté se repliait après des données "mitigées sur l'activité manufacturière dans la zone euro", avec par exemple des chiffres légèrement meilleurs qu'initialement annoncé en France et en Allemagne mais inférieurs aux attentes en Italie ou aux Pays-Bas, ont-ils aussi noté.

L'euro reculait de 0,37% face au billet vert à 1,1171 dollar.

Cours de jeudi Cours de mardi

-----------------------------------