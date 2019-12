La livre sterling monte encore à une semaine des élections britanniques

La livre sterling poursuivait sa hausse jeudi et atteignait des niveaux plus vus depuis mai 2017 face à l'euro et depuis sept mois face au dollar, à une semaine des élections au Royaume-Uni.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la livre gagnait 0,41% face au billet vert, à 1,3131 dollar, au plus haut depuis mai dernier.

Face à l'euro, elle prenait 0,22% à 84,35 pence pour un euro, un niveau plus vu depuis mai 2017.

"A seulement une semaine des élections britanniques, les conservateurs détiennent toujours une avance notable de dix points sur le Labour", ont expliqué Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG.

"Cela rend les investisseurs de plus en plus confiants dans une victoire des conservateurs et la fin de l'impasse au Parlement", ont-ils poursuivi.

Pour le marché, une victoire de l'actuel Premier ministre, Boris Johnson, le 12 décembre, est synonyme de résolution rapide du Brexit, alors que ce processus pénalise l'économie du pays depuis trois ans et demi.

Mais c'est aussi l'assurance que le programme du leader travailliste Jeremy Corbyn, comprenant des nationalisations et une hausse des taxes pour les plus riches, ne sera pas mis en oeuvre.

L'euro, de son côté, progressait de 0,19% face au billet vert, à 1,1099 dollar, après avoir quelque peu hésité la veille.

"Le dollar a été mis sous pression à cause d'une foule de données économiques décevantes", a expliqué Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Le déficit commercial américain est tombé en octobre à son plus bas niveau depuis mai 2018, en raison de la persistance des frictions commerciales, selon des données publiées jeudi par le département du Commerce.

La croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis a elle ralenti en novembre tout comme le rythme des créations d'emplois, selon des chiffres publiés mercredi.

"Si, demain (vendredi), le rapport mensuel sur l'emploi confirme le ralentissement des embauches, il faut s'attendre à une augmentation des appels à de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale", a souligné M. Sayed.

Une baisse des taux d'intérêt pour stimuler la croissance a également pour conséquence de rendre le dollar moins rémunérateur et donc moins attractif pour les cambistes.

