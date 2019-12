La livre sterling grimpe au plus haut depuis mai 2017 face à l'euro

La livre sterling grimpait mercredi face au dollar et à l'euro, atteignant face à ce dernier des niveaux plus vus depuis mai 2017 tandis que les sondages prédisent une large victoire des conservateurs aux élections législatives du 12 décembre.

Vers 12H55 GMT (13H55 à Paris), la livre a culminé à 84,58 pence pour un euro, un niveau plus vu depuis deux ans et demi. Face au billet vert, elle est montée vers 13H35 GMT jusqu'à 1,3109 dollar, un plus haut depuis mai.

La devise a accentué ses gains après avoir profité au début de la séance européenne du "dernier sondage sur les élections qui montre un renforcement de l'avance des conservateurs, à 12 points" devant les travaillistes, avait commenté Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Pour le marché, une victoire de l'actuel Premier ministre, Boris Johnson, le 12 décembre est synonyme de "résolution rapide" du Brexit, alors que ce processus pénalise l'économie du pays depuis trois ans et demi.

De plus, "les marchés sont de plus en plus rassurés de voir que la perspective (d'une victoire) d'un gouvernement travailliste reflue lentement", selon Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Le Labour, mené par Jeremy Corbyn, bête noire des milieux d'affaires, promet un programme de nationalisation et une hausse des taxes pour les plus fortunés s'il arrive au pouvoir.

