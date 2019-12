La livre sterling grimpe au plus haut depuis mai 2017 face à l'euro

La livre sterling grimpait mercredi face au dollar et à l'euro, atteignant face à ce dernier des niveaux plus vus depuis mai 2017, les sondages prédisant une large victoire des conservateurs aux élections législatives du 12 décembre.

Vers 20H00 GMT (21H00 GMT), la livre s'échangeait à 84,55 pence pour un euro, un niveau inédit depuis deux ans et demi. Face au billet vert, elle montait à 1,3092 dollar, un plus haut depuis mai.

La devise a accentué ses gains après avoir profité, au début de la séance européenne, du "dernier sondage sur les élections qui montre un renforcement de l'avance des conservateurs, à 12 points" devant les travaillistes, a commenté Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Pour le marché, une victoire de l'actuel Premier ministre, Boris Johnson, le 12 décembre, est synonyme de "résolution rapide" du Brexit, alors que ce processus pénalise l'économie du pays depuis trois ans et demi.

De plus, "les marchés sont de plus en plus rassurés de voir que la perspective (d'une victoire) d'un gouvernement travailliste reflue lentement", selon Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

Le Labour, mené par Jeremy Corbyn, bête noire des milieux d'affaires, promet un programme de nationalisation et une hausse des taxes pour les plus fortunés s'il arrive au pouvoir.

L'euro était lui en léger repli face au dollar, cédant 0,11% face à la devise américaine, à 1,1070 dollar.

Le dollar index, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier composé des principales devises, était lui quasi-stable.

"Le dollar a des performances contrastées alors que les développements commerciaux continuent d'être un facteur clef sur le marché des devises", a noté Jen Licis de Wells Fargo.

"Malgré les commentaires de mardi du président Donald Trump selon lesquels il n'aurait aucun empressement à parvenir à un accord avec la Chine avant l'élection (présidentielle de 2020, NDLR), les Etats-Unis et la Chine seraient selon les dernières informations plus proches d'un accord de +phase 1+ avant la date butoir des nouveaux tarifs ce mois-ci", a ajouté l'experte.

