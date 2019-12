La livre sterling fléchit légèrement après la Banque d'Angleterre

La livre sterling perdait du terrain jeudi en cours de séance européenne, effaçant ses gains de la matinée face au dollar. Cette légère baisse s'est amorcée après l'annonce par la Banque d'Angleterre (BoE) du maintien de son taux d'intérêt directeur à 0,75%.

Vers 14H55 GMT (15H55 à Paris), la livre abandonnait 0,32% à 1,3038 dollar et 0,37% face à la devise européenne, à 85,29 pence pour un euro.

La Banque d'Angleterre a décidé sans surprise de maintenir son taux d'intérêt directeur à quelques semaines du Brexit, tandis que l'incertitude autour du processus de sortie de l'Union européenne continue d'inquiéter.

Une majorité de responsables a voté pour un maintien du taux à 0,75% mais deux membres sur les neuf qui composent le Comité de politique monétaire (MPC) se sont prononcés en faveur d'une baisse, comme lors de la précédente réunion en novembre.

Alors que la devise britannique avait atteint 1,35 dollar vendredi dernier, après avoir bondi dans la foulée de la publication des résultats électoraux, elle est dorénavant passée en dessous de son niveau pré-élections.

"Cette chute brutale a été alimentée par les craintes que le Royaume-Uni pourrait quitter l'Union européenne fin 2020 sans un accord commercial", avait expliqué plus tôt dans la journée Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Tandis que Boris Johnson a affirmé mercredi qu'il souhaitait interdire légalement une extension du délai de négociation avec l'UE, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a estimé qu'une absence d'accord (ou "no deal") dans la future relation entre l'Union européenne et Londres aurait "plus d'impact sur le Royaume-Uni" que sur les Européens.

Autre front pour Boris Johnson, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a appelé jeudi le gouvernement britannique à "négocier et accepter" l'organisation d'un nouveau référendum d'indépendance, assurant que l'Ecosse ne voulait pas du Brexit programmé pour fin janvier.

Par ailleurs, la Banque du Japon a elle aussi sans surprise gardé jeudi inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante, le tableau économique général n'ayant guère évolué.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------