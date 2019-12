La livre sterling en petite forme avant Noël

La livre se stabilisait mardi en cours d'échanges européens après sa dégringolade de la veille, toujours pénalisée par des investisseurs inquiets des conséquences pour le Royaume-Uni d'une sortie brutale de l'UE à la fin de l'année prochaine.

Vers 10H10 GMT, la livre perdait 0,02% face au dollar, à 1,2933 dollar, et regagnait 0,12% face à l'euro, à 85,61 pence pour un euro. Parallèlement, l'euro s'affichait en légère baisse face au billet vert, à 1,1073 dollar.

"La livre sterling est toujours (...) plombée par les craintes autour d'un possible chaos provoqué par une sortie abrupte de l'Union européenne", a commenté Samuel Siew, un analyste de Phillip Futures.

"La série baissière continue pour la livre", a ajouté Ricardo Evangelista, d'ActivTrades. Le marché est toujours "confronté au scénario d'une sortie de l'Union Européenne (au 31 décembre 2020) sans accord commercial, nourrissant ainsi les inquiétudes auprès des investisseurs", a-t-il poursuivi.

La veille, pour des raisons similaires, la monnaie britannique avait perdu plus d'un demi-point face à l'euro et au dollar, touchant son plus bas du mois de décembre face à la monnaie unique, à 85,92 pence pour un euro.

S'entendre et ratifier une relation post-Brexit d'ici la fin de 2020 comme le demande le Premier ministre britannique, Boris Johnson, "sera un immense défi, mais nous ferons tout notre possible, même si nous ne pourrons pas tout réaliser", a affirmé mardi le principal négociateur européen, Michel Barnier, dans une tribune sur le site web Project Syndicate.

Les deux parties n'auront que 11 mois pour se mettre d'accord après le départ de la Grande-Bretagne de l'UE le 31 janvier. Boris Johnson refuse en effet d'envisager une possible prolongation de la période de transition au-delà de 2020.

