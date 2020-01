La livre sterling en baisse dans un marché calme

La livre sterling baissait lundi face à l'euro et au dollar, toujours pénalisée par la perspective d'une baisse des taux à la fin du mois et dans un marché par ailleurs amorphe.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), la monnaie britannique perdait 0,25% face au billet vert, à 1,2983 dollar.

Face à l'euro, elle cédait 0,24% à 85,42 pence pour un euro.

"Notre indice de volatilité des changes a atteint un nouveau plus bas historique, battant le précédent record de l'été 2014", a commenté Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank, alors que le marché restera fermé pour la journée aux Etats-Unis.

Rare devise à connaître une tendance claire en ce début de semaine, la livre sterling perdait du terrain face aux autres principales monnaies.

Celle-ci "faiblit parce que l'économie du Royaume-Uni ralentit et une baisse des taux de la BoE devient de plus en plus probable", a résumé Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Le pays a connu dernièrement une série d'indicateurs économiques décevants, entre un ralentissement de la croissance et des ventes au détail moins bonnes que prévu en décembre.

Plusieurs responsables de la Banque d'Angleterre ont publiquement évoqué la possibilité de baisser les taux lors de la prochaine réunion, qui se tiendra à la fin du mois.

Un abaissement du taux d'intérêt directeur a pour conséquence de rendre la devise moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

L'euro, de son côté, se stabilisait face au dollar (-0,01% à 1,1090 dollar), à quelques jours d'une réunion de la Banque centrale européenne.

Celle-ci s'exprimera jeudi sur sa politique monétaire, mais aucune évolution des taux n'est attendue par les marchés.

Des détails concernant la stratégie de la BCE sont cependant attendus de la part de la présidente Christine Lagarde, a estimé Ipek Ozkardeskaya, pour Swissquote Bank.

